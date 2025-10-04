Actuó Cobach 2 bajo protocolo tras supuesta amenaza de bomba

Respecto a la información sobre una supuesta amenaza de bomba en el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, informamos que inmediatamente se activó el protocolo de seguridad establecido.

La llamada de alerta se recibió a través del número de emergencia 911, señalando una posible amenaza en las instalaciones. De manera inmediata, se procedió a evacuar a estudiantes, personal y padres de familia, priorizando en todo momento la seguridad de la comunidad educativa.

En el lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Estatal, Policía Municipal, personal de la unidad K9 y del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron una revisión exhaustiva en todas las áreas del plantel.

Tras concluir la inspección, se confirmó que se trató de una falsa alarma; no se encontró ningún artefacto ni situación de riesgo. Todos los alumnos se encuentran a salvo y las actividades se desarrollan con normalidad.

Reiteramos que el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua actuó conforme a los protocolos adecuados y necesarios, en coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento la seguridad de su comunidad.