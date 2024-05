Actualización: ya son 15 los pozos de JMAS afectados por fallos de la CFE; sin agua más de 5 mil habitantes

En el transcurso de este día 28 mayo, al momento, suman 15 instalaciones afectadas con fallo de energía por parte de la CFE.

Esto ha ocasionado que no se inyecten al sistema 1 millón 96 mil litros equivalentes a llenar mil 461 tinacos, afectando a 5 mil 113 habitantes.

Las instalaciones que presentaron fallo de energía son:

1. Pozo Villa Dorada 1

2. Pozo Villa Dorada 2

3. Pozo Villa

4. Pozo Revolución

5. Pozo Sacramento Norte no 1

6. Pozo Puerta de Chihuahua no 5

7. Pozo Aeropuerto no 3

8. Pozo Tabalaopa Nombre de Dios 4

9. Pozo Tabalaopa Nombre de Dios 6

10. Pozo Tabalaopa Nombre de Dios

11. Pozo Tabalaopa Nombre de Dios

12. Pozo Tabalaopa Nombre de Dios

13. Pozo Tabalaopa Aldama no 9

14. Rebombeo X5

15. Pozo Chuvíscar