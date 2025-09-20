Actualiza zona Centro a reporteros sobre la procuración de justicia

Ofrece Fiscal de Distrito Zona Centro a reporteros, actualización sobre la Procuración de Justicia

En vinculación con la UACH explica la trascendencia de los medios de comunicación para poder transmitir la correcta actuación jurídica

El Fiscal de Distrito de la Zona Centro, Mtro. Heliodoro Araiza Reyes, ofreció una actualización sobre la Procuración de Justicia y el Sistema de Justicia Penal, a representantes de los medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua.

“Por supuesto que es importante la labor de los medios para transmitir lo sucedido, y ahí es en donde yo creo que hay un gran nicho de oportunidad para actualizarnos y poder lograr una crónica de la actuación jurídica adecuada, más allá de los datos duros”, compartió durante la charla.

Esta capacitación se dio en el marco de la importante vinculación y convenios para profesionalización que existen entre la Fiscalía y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por lo que se entregaron constancias de participación a los asistentes.

Al respecto, el Director de la Facultad de Derecho de la UACH, Mtro. César Gutiérrez Aguirre, destacó la función de las y los periodistas como enlace entre la sociedad y estas representaciones sociales.

“Lo más importante es que conozcan bien cómo funciona el sistema, porque incluso hay terminologías que son complicadas hasta para quienes nos dedicamos a eso y que tienen que ser reconsultados, y ustedes tienen la responsabilidad de transmitirla a la gente”, observó el catedrático.

Araiza Reyes indicó que un Sistema de Justicia Penal debe funcionar para garantizar la libertad, seguridad y protección de bienes jurídicos, lo cual, en la práctica debe derivar en el equilibrio de la justicia con la sanción.

Señaló también que en México y por consecuencia en Chihuahua, “operamos bajo un marco de garantías individuales que se basan en los Derechos Humanos, y en consecuencia, las personas juzgadoras resuelven con rostro y apellido”.

Consideró que el proceso penal en México está sobreregulado, más que en ningún otro país, y la columna vertebral del Sistema de Justicia radica en los artículos 16, el 14 y el 19.

Finalmente, explicó las etapas del proceso jurídico, las actualizaciones más recientes en el Sistema de Justicia y los roles de las figuras participantes.