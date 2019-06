Acordó JMAS aumento del 0.6% a tarifa de agua

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS), Roberto Lara, informó que este mes se acordó un ajuste del 0.6 por ciento en los derechos y cuotas por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para estar a la par con la inflación y dar viabilidad financiera a la operación de este organismo.

El sábado 8 de junio se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo número 20/ordinario/2019 mediante el cual, el Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento aprobó el aumento de las tarifas para las juntas municipales de Chihuahua, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Madera.

“La Junta no tiene ni un sólo ingreso in estatal, ni federal, ni municipal. Todos los ingresos son únicamente con los recibos del agua, entonces tenemos que ser muy responsables con el manejo de recursos, muy eficientes, porque la Junta tiene problemas todos los días y no hay posibilidad de recurrir a ningún fondo de inversión federal ni del estado. Si la Junta no administra bien esos recursos entonces tendríamos un problema muy serio en el servicio”, acotó.

El funcionario descartó que la JMAS tenga previsto aplicar otra actualización de sus tarifas por algún incremento inflacionario en lo que resta del año.

Lara subrayó que desde el inicio de esta administración se decidió cobrar más a quien más agua utilice. Es decir, la mayor parte de las familias capitalinas consumen un promedio de 10 metros cúbicos, lo que representa una cuota de al rededor de 148 pesos mensuales, sin embargo, quienes consuman más de este volumen, pagarán mucho más.