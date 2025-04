Aclara Movilidad de la SSPE que no están contempladas fotomultas en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que no se tiene contemplada la implementación de “fotomultas” en la ciudad de Chihuahua, luego de que surgieran versiones en distintos medios de comunicación sobre supuestos planos para aplicar infracciones automatizadas en las calles de Chihuahua.

El subsecretario de Movilidad de la SSPE, César Komaba Quezada, aclaró esta versión y aseguró que, no hay ninguna intención por parte de la dependencia de aplicar sanciones de tránsito a través de cámaras.

“En relación con diferentes notas que han estado saliendo en medios, estamos nosotros haciendo la aclaración, como Subsecretaría de Movilidad y Secretaría de Seguridad Pública, que no estamos contemplando ninguna infracción por medio de las fotomultas”, declaró Komaba.

El funcionario explicó que las declaraciones surgieron a raíz de especulaciones, pero reiteró que no existe ninguna medida oficial al respecto.

Además, Komaba Quezada aclaró otro rumor que ha circulado entre la ciudadanía, como la posible implementación del programa “Hoy no circula” o la negativa para expedir licencias de conducir a personas mayores de 70 años. Ambas versiones también son información que no surgió por parte de la SSPE.

«Tanto las fotomultas, como ‘Hoy no circula’, no consideramos tener en Chihuahua, ya que todavía no se da el caso. También ha salido en los medios, en diferentes cuestionamientos que nos comenta la ciudadanía, que si vamos a comenzar a prohibir el despedir la licencia a personas mayores de 70 años, también eso lo desmentimos, eso no es cierto», afirmó.

Finalmente, el subsecretario destacó que la prioridad de la dependencia es la seguridad vial, y los operativos que se han llevado a cabo buscan mejorar el tránsito y prevenir accidentes, pero sin recurrir a estas sanciones.