Acatará COCENTRO restricciones de movilidad; piden apoyo al Estado ante nuevo cierre

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Ricardo Perea,manifestó, durante este miércoles, que COCENTRO estará acatando las disposiciones estatales dispuestas por el Consejo Estatal de Salud, que han sido dadas a conocer por el Gobernador de Chihuahua Javier Corral.

Ante esta nueva limitante en la movilidad y el cierre de los comercios, Perea García, mencionó que están dispuestos a apoyar estas disposiciones, disposiciones que son las másduras en los últimos años de la era moderna en el estado.

Del mismo modo, el presidente de los comerciantes del Centro, tomó la oportunidad para exigirle a las autoridades los apoyos necesarios en estos difíciles momentos que se vive en la salud y en el comercio.

Por eso pide que una vez que pasen estos 15 días restrictivos, las autoridades tengan los mecanismos necesarios para brindar apoyos a los comerciantes, mismos que van desde los recibos de agua, de luz, predial, impuestos estatales y federales, que se tienen que cubrir mes con mes, pero que, ante el cierre de los negocios, poder cubrirlos se torna complicado.

Es por ello que se le pide formalmente por parte de la Asociación de Comerciantes del Centro al Gobernador, Javier Corral, que se les ayude, que se brinde un programa propio para el comercio, ya que es el principal afectado.

Cabe resaltar que de los 2 mil 433 negocios que existen en el Centro, el 95% de ellos se verá obligado cerrar sus puertas durante los fines de semana que anunció el gobernador en el informe matutino de este miércoles 4 de noviembre.

“En la Asociación de Comerciantes, estamos conscientes de que la salud y esta emergencia generada por el Covid-19 es primordial, y que vamos a vivir en nuestra entidad las medidas restrictivas más importantes de los últimosaños de la era moderna; Es por eso que en COCENTRO acataremos y seremos responsables de las medidas que anuncia estemiércoles el gobierno del Estado. Estos 15 días que tendremos horarios restringidos y que no operaremos muchos durante el fin de semana, serán complicadísimos, estarán al borde del cierre, cientos de negocios. Es por ello que necesitamos que al momento de que pasen estos 15 días, el gobierno también nos apoye, así como nosotros lo apoyamos a el”, externó Ricardo Perea.

Así mismo, reiteró la necesidad de que, al momento en que se impriman los recibos de agua, los recibos de luz, del predial, o el pago de impuestos, que ellos también tenganconciencia, y vean la difícil situación de salud, pero sobre todo económica que vive el comercio.

“El comercio está en bancarrota y no vemos la manera en que podamos salir adelante si no lo hacemos en conjunto, si no lo hacemos apoyándonos, es por eso que les pedimos que nos brinden apoyo, pero también brindamos el apoyo que hoy, necesita el gobernador para poder así salir todos adelante”, concluyó el presidente.