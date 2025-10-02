Abre IMSS Chihuahua convocatoria para contratación temporal de personal de Enfermería

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua está contratando Personal de Tiempo Determinado (PTDAM), conocidos como eventuales, para diversas áreas en distintos municipios de la entidad.

Lo anterior, lo informó el titular de la Jefatura de Servicios de Personal licenciado, Eduardo Palma Rivera, quien destacó que esta contratación es para fortalecer los programas que actualmente se llevan a cabo.

Detalló que se está requiriendo personal para laboratorio y toma de muestras, así como de Enfermería y de Trabajo Social, para los municipios de Chihuahua,

Indicó que los requisitos son los siguientes:

Acta de nacimiento

Identificación oficial (INE, Pasaporte o Cédula Profesional)

Registro Federal de Contribuyente (RFC)

Documento de escolaridad probatoria con validez oficial y recientes

Número de Seguridad Social (impreso de la página oficial IMSS Digital)

Aviso de retención de crédito INFONAVIT (según sea el caso)

Comprobante de domicilio reciente, menor de tres meses

Curriculum vitae original firmado en cada hoja, con fotografía

Palma Rivera señaló que las personas interesadas deben acudir a: