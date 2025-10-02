Abre IMSS Chihuahua convocatoria para contratación temporal de personal de Enfermería

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua está contratando Personal de Tiempo Determinado (PTDAM), conocidos como eventuales, para diversas áreas en distintos municipios de la entidad.
Lo anterior, lo informó el titular de la Jefatura de Servicios de Personal licenciado, Eduardo Palma Rivera, quien destacó que esta contratación es para fortalecer los programas que actualmente se llevan a cabo.
Detalló que se está requiriendo personal para laboratorio y toma de muestras, así como de Enfermería y de Trabajo Social, para los municipios de Chihuahua,
Indicó que los requisitos son los siguientes:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial (INE, Pasaporte o Cédula Profesional)
- Registro Federal de Contribuyente (RFC)
- Documento de escolaridad probatoria con validez oficial y recientes
- Número de Seguridad Social (impreso de la página oficial IMSS Digital)
- Aviso de retención de crédito INFONAVIT (según sea el caso)
- Comprobante de domicilio reciente, menor de tres meses
- Curriculum vitae original firmado en cada hoja, con fotografía
Palma Rivera señaló que las personas interesadas deben acudir a:
- En la Ciudad de Chihuahua, a la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, ubicada en la Delegación Estatal del IMSS, situada en la Ave. Universidad No. 1105, colonia San Felipe Viejo, con la Mtra. Nadia Hernández González.
- En Juárez, al Hospital General Regional (HGR) No. 66, ubicado en Ramón Rayón Durango, No. 9051, fraccionamiento Paseo de las Torres, con la Mtra. Socorro Solías Durán.
- En ambos casos, de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en horario de oficina.
De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalece la atención y los servicios en beneficio de la población derechohabiente.