Abre Dirección de Seguridad Publica Municipal convocatoria para ingresar a la academia de policía

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), invita a mujeres y hombres con vocación de servicio a consultar la convocatoria para la nueva academia de policía.

El Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), informa que la convocatoria es dirigida a personas entre 18 a 40 años, que cuenten con escolaridad de bachillerato concluido, tener buena conducta y contar con la cartilla militar liberada en caso de los hombres.

Martha Moctezuma subdirectora de Formación de la DSPM, mencionó que para registrarse es necesario ingresar a la liga: http://registro.policiachihuahua.gob.mx y esperar la llamada del personal administrativo para hacer la entrevista inicial en donde determinarán si son aptos para continuar con el proceso de selección, y en su caso, entregar la documentación requerida.

Asimismo, se puede acudir al ISSCUU, en avenida Pacheco y Pedro Meoqui número 8800, en horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, o bien, marcar a los teléfonos 072 o 614 429 60 00, en las extensiones 4617 y 4621 para solicitar mayor información.

Las y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano (a) mexicano (a) en ejercicio de sus derechos.

-Tener buena conducta y no haber sido condenado (a) por delitos dolosos ni estar sujeto (a) a proceso penal.

-No hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo.

-Gozar de buena salud física y mental

-Saber conducir automóvil

-Estatura mínima de 1.65 m. en hombres y 1.55 m. mujeres

-No contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y no ser reincidentes

De igual manera se deben de acreditar los exámenes psicométricos, médico, físico y de confianza, además de un estudio socioeconómico, entre otros requisitos descritos en la convocatoria.