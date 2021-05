Aberrante e injusto que Morena imponga programas federales a través del miedo a indígenas: Alejandro Domínguez

Noticias de Chihuahua.-

Después de darse a conocer una denuncia a través de un comisario de la policía en una de las comunidades más alejadas en el municipio de Guachochi, detallando que los operadores del partido de Morena en la Sierra Tarahumara están imponiéndoles el miedo a los indígenas campesinos diciéndoles que, si no votan por los candidatos de Morena, les van a quitar el apoyo que reciben por parte del gobierno federal denominado “Sembrando vida”

Ante esto, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional César Alejandro Domínguez Domínguez, dijo que, “es aberrante e injusto que el gobierno federal permita imponer el miedo a los hermanos indígenas de las comunidades no solo más alejadas de la Sierra Tarahumara, si no, más necesitadas por esta misma condición, inyectándoles miedo amenazándolos en quitarles el único apoyo federal que tienen para tratar de mitigar sus insuficiencias en el campo y así poder sobrevivir en aquella zona tan marginada, no se vale” expresó

Dijo que, el PRI no va a permitir que se lleve a cabo esas injusticias y aberraciones, que denunciará ante las instancias correspondientes, para que vigilen la casa de campaña y a los operadores de Morena, ya que según testigos allá en la Sierra, denuncian que operadores de Morena los mandan a la dirección de unas oficinas de “sembrando vida” ubicada en la calle Adolfo López Mateos en Guachochi, con el objetivo de resolverles sus dudas, pero que tienen que ir con la credencial de votar y de no hacerlo, perderán dicho apoyo. La sorpresa con la que se encuentra la gente es que esa dirección coincide con la casa de campaña de los candidatos de Morena.

“Es obvio que la gente tiene miedo de perder el apoyo que les dan, pues es parte del recurso con que cuentan los campesinos, pero eso que están haciendo es lo más bajo que puede hacer un partido político. Lo único que están sembrando es miedo, más no vida. Hago un llamado a la población de la zona serrana, no se dejen intimidar, acudan al PRI para denunciar esas anomalías que está haciendo el partido de Morena y a las autoridades electorales a que pongan orden y vigilen este proceso electoral que está casi por concluir” terminó diciendo el priista