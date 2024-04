“Abandonada la Sierra por el gobierno federal porque no representan votos”, afirma Daniela Álvarez

La candidata al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Daniela Álvarez realizó una gira intensa por el municipio de Guachochi, donde participó en la entrega de bastón de mando al primer presidente rarámurí, Alejandro Hernández Cruz, además sostuvo un encuentro con maestros de los diversos niveles educativos de la región serrana y luego recorrió casa por casa este municipio.

En su encuentro con los maestros de diversos niveles educativos, Daniela Álvarez, afirmó que programas federales como las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles deben regresar porque beneficiaban a los niños de diversas comunidades en educación, alimentación y salud.

Aseguró que la región de la Sierra de Chihuahua se encuentra en el abandono del gobierno federal porque no representan tantos votos como Ciudad Juárez, donde el propio presidente de la República, ha visitado más de tres ocasiones.

“Para el gobierno federal la Sierra de Chihuahua no es prioridad, cuántas veces ha venido el presidente a la Sierra les pregunto, nunca y cuántas veces ha visitado Ciudad Juárez más de tres veces, ¿saben cuál es la diferenciador? Porque ellos van por los votos no van por las necesidades de la gente, ellos no vienen a ver que necesitan la región serrana, en qué condiciones trabajan los maestros, muchos de ustedes están en una condición similar a los médicos y enfermeras que tienen que poner de su bolsa para poder tener alguna educación garantizada para sus niños y niñas”, declaró la aspirante al Senado.

La abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, hizo un reconocimiento público al trabajo de los maestros que laboran en las comunidades de la región serrano que a pesar de no contar con presupuesto y con un gobierno federal lejano y ausente, logran llevar la educación a sus alumnos.

“Mi reconocimiento para cada uno de ustedes porque sé que hacen más de lo que tendrían que hacer, a veces lo hacen con las uñas, y que quiere decir con las uñas, sin el presupuesto, sin el dinero, sin ese reconocimiento que deberían tener a su trabajo a su labor”, declaró.

Por ello, afirmó Daniela Álvarez va a trabajar desde el Senado para que regresen los programas de escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles para que sean los niños de la región serrana los más beneficiados.

Al término de la reunión, recorrió casa por casa el municipio de Guachochi donde escuchó las necesidades de las familias rarámuris, entre las principales fueron falta de medicinas y médicos, así como la alimentación, debido a que la canasta básica en productos como; frijol, maíz y Maseca se triplicaron los precios.