A veces las suman restan; confunden y distancian a la ciudadanía: Mesta sobre declinaciones

Noticias de Chihuahua.-

El secretario General de Gobierno, Fernando Mesta Soulé, cuestionó la utilidad que puedan tener las adhesiones que ha hecho el PAN para apoyar la campaña de Maru Campos Galván, pues se envía un mensaje confuso a la ciudadanía de que el fin justifica los medios y que no importan nada con tal de ganar .

Esto en referencia a la reciente declinación de personajes que alguna vez fueron cuestionados por el propio PAN por corrupción y prácticas antidemocráticas, como la candidata del PRI a la gubernatura, Graciela Ortiz González y el ex gobernador Fernando Baeza Meléndez, que ahora piden votar por Maru Campos.

“Hay que ser selectivo con quien te juntas en tu vida personal, en tu vida política porque la realidad es que estamos mandando mensajes a los ciudadanos a parte de todos los partidos, de que no importa, no importa quien sea, no importa ,siento que esto en lugar de ayudar a los partidos los distancia a los partidos de la ciudadanía”.

En este sentido, el funcionario dijo que personalmente cree que a veces sumar resta y que decisiones cupulares como las que se tomaron dentro del PRI muestran el distanciamiento que existe con la militancia y con la ciudadanía en general a la que se confunde más en lugar de brindarle elementos que les sirvan para tomar decisiones.