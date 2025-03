A MORENA no hay que tenerle miedo, juntos podemos: Marco Bonilla a panistas de Guerrero

Guerrero, Chih., a 29 de marzo de 2025.- En el marco de su gira por el municipio de Guerrero, el presidente municipal de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, visitó a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) para brindar un mensaje de esperanza frente al bloque opositor rumbo al 2027.

Al hacer uso de la voz, Marco Bonilla exhortó a toda la militancia de dicho municipio a no rendirse y no bajar la esperanza puesto que como dijo: “ha MORENA no hay que tenerle miedo”; debido a que lo principal en esta lucha es mantenerse juntos como un solo equipo por el bien de Guerrero, Chihuahua capital, así como todo el estado grande.

A su vez, les explicó que hay que mantenerse firmes y que lo importante, a la par de no rendirse, es trabajar porque en ambos municipios se den los mejores resultados, con acciones concretas, contundentes y sin ocurrencias, que es lo que las familias quieren y buscan para decidir sobre a quién quieren de gobernante.

Por otro lado, les compartió cómo ello ha hecho que Chihuahua capital se haya mantenido como un bastión ante la oposición, y esto debido a que los gobiernos humanistas han realizado acciones que han hecho que la ciudad de Chihuahua sea oficialmente a nivel nacional de la quinta más competitiva, la segunda en innovación y de las mejores para vivir en México.

Con una sonrisa y llenos de esperanza, los militantes agradecieron la visita de Marco Bonilla ante esta tierra manzanera, puestos los ojos en trabajar juntos por esta carrera que decidirá el futuro de dichos municipio y en general, todo el estado.