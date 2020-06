A mí no me cae el saco de nada de lo que dice AMLO: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que a él no le “queda el saco” de nada de lo que ha declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la reunión que sostuvieron los gobernadores panistas (GOAN) ni del manejo de los recursos en los estados.

“Las declaraciones del presidente no me queda el saco, a mí no me cae el saco en nada de lo que dijo ahora; a lo mejor le caen a los gobernadores de su propio partido a él mismo”.

El presidente calificó como politiquero el trabajo de la GOAN, además de que acusó a los gobernadores de pedir más recursos a al federación porque utilizan idebidamente la hacienda pública o no han aplicado medidas de austeridad más severa.

En cuanto a la reunión de la GOAN, Corral Jurado indicó que López Obrador ha emprendio una embestida hacia todos aquellos que difieren o han expresado discrepancias con el gobierno de la república, lo cual sólo divide a la nación en una especia de “estás conmigo o estás contra mí”.

Me parecen muy desafortunadas las declaraciones del presidente de la república, no sólo en torno a la reunión de la GOAN sino desde antes, una especie de descalificación a las voces discrepantes o a la tarea de la oposición; ha tratado de traducir la tarea opositora como un asunto de desestabilización”.

Sobre el manejo de los recursos públicos, indicó que quien ha hecho de esta crisis humanitaria un aprovechamiento político e ideológico ha sido el presidente, incluso lo demostró con la frase de que le había caído como anillo al dedo la pandemia para afianzar su proyecto de transformación.

En este sentido, el mandatario estatal manifestó que si el gobierno federal quiere vigilar el manejo de los recursos en el estado de Chihuahua, que lo haga pero que saldría “trasquilado” pues si alguien ha hecho política con el erario es la federación.

“Debo expresar mi decepción y profunda tristeza porque estamos ante una de las peores facetas no sólo del presidente, sino de ese gran liderazgo opositor y biografía política de López Obrador. Nunca me imagine ver al presidente en este tenor descalificatorio, si alguien todos los días lanza arengas políticas es el presidente y si alguien nos ha agraviado políticamente, incluso llamando a nuestro partido con nombre y apellido, es el presidente”.