A lo mejor les darán la comisión de chicles y dulces: Mesta sobre Olson y Aguilar

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, calificó como una vergüenza y una traición que los ex funcionarios estatales y ahora diputados, Carlos Olson y Luis Aguilar, se hayan prestado a acusar a la presente administración de dejar un desastre financiero.

“Es una vergüenza honestamente. Qué curioso que se presten a ese nivel de bajeza… No sé, a lo mejor les van a dar la comisión de chicles y dulces, o la Comisión de Hacienda o alguna comisión importante y por eso están dispuestos… a lo mejor a la siguiente les piden que brinquen y brincan o a lo mejor les piden que bailen y bailan aunque no sepan bailar. Me cuesta cuesta mucho trabajo entender ese nivel de traición”:

El funcionario manifestó que más allá de la falsedad de los números que presentaron, lamenta que personas, de las que tenía una opinión, aceptaran salir ante medios para hablar mal del gobierno en el que ellos colaboraron.

“Entiendo que en la actividad política se valen muchas cosas, pero en ninguna, in en la guerra, todo se vale… Es decepcionante. Hace un momento una persona me dijo -no lo tomes personal-, y no es que sea personal, pero son personas las que hacen eso, personas de las que tenía otra opinión. Hay niveles de hasta dónde, yo pensé que había visto lo más bajo, pero quién sabe qué les pidan después y quién sabe hasta donde se presten”.