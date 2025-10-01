A fuerzas nada, pero renuncia de jueza debe ser revisada y posiblemente sancionada: Estrada

Ante la solicitud de renuncia que presentó María Cristina Berjes Cardoso, jueza en material penal del Distrito Judicial Morelos, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, opinó que ese tipo de acciones deberían ser analizadas a fondo y posiblemente sancionadas, pues las personas juzgadora fueron electas a través del voto ciudadano y “eso no me parece que sea un juego”.

“Yo soy de la idea que mantener a la fuerza a un funcionario no es lo correcto. Si de por sí, queriendo estar, no me imagino estar a la fuerza, pero estos al ser electos ya a través del voto, qué hacemos con la obligación que adquirió y que está dejando a medias. Lo respeto, pero no lo comparto”, afirmó Estrada Sotelo.

El coordinador morenista argumentó que: “desde mi punto de vista genera un problema a la impartición de justicia. Debería haber un procedimiento que lleve a una sanción,

al menos de responsabilidad administrativa”.

“A fuerzas nada, pero el Congreso tampoco puede tomar una decisión lisa y llana, debe haber una justificación. Debe revisarse si se incurre en una responsabilidad administrativa. Creo que debemos debatirlo, ya di mi opinión, no significa que tenga razón, pero debemos de prever esto porque puede no ser el único caso”, agregó Cuauhtémoc Estrada respecto a la renuncia de la jueza en mención.