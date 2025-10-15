A favor de candidaturas ciudadanas donde el PAN no tenga perfiles: Valenciano

El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García se manifestó a favor de que el Partido Acción Nacional (PAN) busque perfiles ciudadanos para sus candidaturas cuando no existan en la militancia los perfiles adecuados.

Valenciano consideró que en Estados como Tabasco u Oaxaca, en donde el PAN tiene menor fuerza política, es viable que busquen perfiles ciudadanos que representen los ideales del partido para los próximos comicios.

De la misma forma, consideró que en Chihuahua, aquellos municipios que no tienen un Comité Directivo Municipal son ideales para lanzar candidaturas ciudadanas.

“En algunos lugares Chihuahua puede ser lugar para candidaturas abiertas, claro que sí, yo no le veo ningún problema. En Chihuahua Estado con 67 municipios… tenemos 55 Comités Directivos Municipales realmente trabajando, más o menos, ¿qué sucede en los otros municipios?, yo creo que ahí debiera ser lugar para una candidatura ciudadana”.