A falta de escoltas, recurrirá Corral a amigos para enfrentar los desquites del nuevo gobierno

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que se sujetará a la decisión del Congreso del Estado de no otorgar escoltas a ex funcionario estatales, y buscará la manera de sortear los riesgos que pudiera enfrentar tras abandonar el cargo, pues no duda que habrá personas que quieran desquitarse de él, incluido el nuevo gobierno.

“Estoy seguro que no me faltarán amigos y apoyos para cuidar el siguiente periodo inmediato a mi gestión ante todos los que quisieran desquitase de mí por distintos motivos, incluido el nuevo gobierno, que no dudo que también pudiera actuar en mi contra en ese sentido”.

El mandatario dijo que lo que buscaba con la iniciativa era que la ley otorgara la protección personal a ex funcionarios y que no se hiciera a través de un mecanismo discrecional, a fin de transparentar procesos y asentar criterios claros ante los riesgos que existen por el ejercicio de un encargo.

“Estoy listo para quedarme si guardias, sin protección personal, Entiendo que esta medida también se extenderá a los otros ex gobernadores que hasta el día de hoy han gozado con esa protección de la Fiscalía General del Estado…. Ya veremos una manera de cómo sorterlos”.