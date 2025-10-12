4T es significado de corrupción, de narco y simuladores: Maru

La gobernadora Maru Campos llamó a los panistas a salir con la frente en alto y gritar con orgullo que pertenece al PAN, pues recordó que la 4T es significado de corrupción, narco y personas simuladoras.

Así lo dijo al saludar a Santiago Taboada, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, a quien le reconoció su manera de enfrentar a la 4T por la alcaldía de la Ciudad de México en el 2024.

“4T es significado de corrupción, de narco, de personas simuladoras, que están fuera de ley, de personas sin escrúpulos”, dijo la gobernadora Maru Campos.

Por lo que la jefa del Ejecutivo resaltó lo que es el PAN: “debemos recordar que el PAN nació como un partido, pero nació más como una esperanza, y hoy frente a la ola antidemocrática, sigue resistiendo con dignidad frente a la adversidad. Hoy nuestros enemigos intentan reducirnos a una caricatura, ignoran lo mucho que el PAN le ha dado a nuestro país. En Chihuahua tenemos una tarea trascendental. A nosotros nos toca salir al mundo con la frente en alto y gritar muy fuerte que es un orgullo pertenecer al PAN”.