1er Informe: Reconocen regidores trabajo del primer año de Maru

Noticias de Chihuahua.-

La Fracción edilicia del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Chihuahua reconoció y destacó los resultados obtenidos por la alcaldesa Maru Campos durante su primer año de actividades en Posicionamiento político presentado en Sesión Solemne de Cabildo celebrada el día de hoy.



La coordinadora Adriana Diaz Negrete en representación de los 11 regidores y regidoras que integran el grupo edilicio puntualizó que respaldan el trabajo logrado por la alcaldesa el cual se ha destacado por tener un rostro humano y por cumplirle a los chihuahuenses que menos tienen, con la realización de obra pública, mejoramiento de los servicios públicos, atención a mujeres, niñas y niños y por alcanzar ratings sobresalientes a nivel nacional en transparencia y seguridad pública.



El Municipio de Chihuahua continúa Marcando el cambio bajo el liderazgo de la Primer Mujer Alcaldesa y Primer Alcaldesa reelecta de Chihuahua, alguien que ha construido un gobierno municipal humanista, con rostro humano, decidido a conseguir los mejores resultados.



Nos sentimos orgullosos de las políticas públicas que se ha planteado en esta administración, siempre basadas en el bien común y sobreponiendo la dignidad de las personas buscando ser solidarios y subsidiarios con los que menos tienen, principios que deben caracterizar a los Gobiernos Humanistas de Acción Nacional, trabajando con el único fin de lograr una igualdad de oportunidades para todos los habitantes del municipio.



Este gobierno humanista continúa apegándose a la política de austeridad implementada desde la pasada administración, políticas publicas plasmadas en un Plan Municipal de Desarrollo bien definido y medible distribuido en 7 ejes que buscan hacer de chihuahua una ciudad segura, competitiva, atractiva, ecológica, comunicada, una ciudad mejor administrada y más solidaria, siendo cuidadosos en continuar y reforzar los programas sociales que tanto requieren los grupos más vulnerables de nuestro municipio.



La presente administración municipal, a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa el país con crecimientos del 0%, ha continuado apoyando a los que más lo necesitan, poniendo a disposición los recursos que tiene a favor de los chihuahuenses y haciendo eficiente su aplicación, destinándolos a las causas más sentidas de nuestra comunidad, entre las cuales destaca el apoyo a las guarderías que tanto beneficio brindan a las familias trabajadoras de nuestro municipio y que lamentablemente se han visto afectadas con el recorte de recursos del gobierno federal y su programa.



Gracias al apoyo brindado por la administración encabezada por nuestra presidente Municipal Maru Campos, estas guarderías contaron con los recursos necesarios para continuar ofreciendo un espacio seguro, adecuado y accesible para las niñas y niños que lo requirieron, a pesar las ocurrentes políticas públicas de otros niveles de gobierno.



Celebramos que esta administración municipal continúe otorgando las becas académicas y de transporte, logrando nuevamente cobertura del 100% de todos aquellos estudiantes que han aplicado en tiempo y forma para obtenerla y que se han visto beneficiados como en NINGUNA otra administración.

Los mejoramientos en las escuelas, los equipamientos en parques, las canchas de pasto artificial, la tarjeta mi apoyo mi bienestar, los paraderos “Arte BUS”, la instalación de servicios básicos como lo son las tomas domiciliarias de agua potable y alcantarillado al sur de nuestra ciudad, son claro ejemplo de que esta administración no pretende transformar el municipio con ocurrencias y discursos mañaneros.

Trabajar por la dignidad de la persona es lo que ha motivado a los servidores públicos de esta administración y a la alcaldesa a despertar cada día……. y así lograr un municipio que permita el desarrollo de todos, con igualdad de condiciones para los habitantes del norte y el sur de nuestra ciudad.

Las y los Regidores de Acción Nacional, aplaudimos la congruencia entre el decir y el hacer de esta administración, en la generación de espacios públicos con perspectiva de familia, como la construcción del Centro de Desarrollo Familiar CEDEFAM en la colonia Punta Oriente, que no solo vendrá a ocupar un predio en breña, sino que otorgara identidad y dará la oportunidad de desarrollarse a las familias que viven en esta zona de la ciudad.

Además de ello, es necesario destacar el trabajo que se ha realizado en materia de seguridad pública, en donde con acciones concretas y certeras se ha logrado posicionar a la policía municipal como una de las mejores en nuestro país y coordinados por medio del PECUU hoy Chihuahua puede ver resultados en la disminución de índices delictivos.

Hoy a pesar de la reducción de los recursos del FORTASEG del Gobierno Federal, cuyos recursos son necesarios para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública y gracias a la visión de la alcaldesa Maru Campos, en Chihuahua somos líderes a nivel internacional con la construcción de la Primer Comandancia DARE en todo el mundo, atendiendo una de las principales obligaciones de las policías municipales que es el reforzar la acciones en materia de prevención del delito, hoy las niñas, niños y adolescentes del municipio cuentan con un espacio digno para fortalecer sus valores y autoestima con el fin de crear una resistencia a la violencia y las drogas.

En Acción Nacional nos sentimos orgullosos que por todas estas acciones y resultados en materia de prevención en el Municipio, la Alcaldesa ha sido nombrada Presidenta de la Comisión de Prevención de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, nombramiento que reconoce que los resultados de la administración siguen marcando el cambio de Chihuahua y del país.

Es con acciones tangibles y no solo con buenas intenciones que se demuestra el compromiso asumido en el gobierno de Maru Campos, cuyos resultados pueden ser medidos y evaluados. Y hoy Alcaldesa me llena de orgullo que pueda usted mirar a los ojos a todos los chihuahuenses y decirles que esta administración, SU administración, no tiene nada que esconder, hoy Chihuahua es reconocido como un municipio de finanzas sanas y transparente, hoy el municipio es 3er lugar a Nivel Nacional en materia de trasparencia y rendición de cuentas a través de la herramienta CIMTRA.

Reconocemos que el trabajo de la administración municipal no se limita al ámbito gubernamental, por el contrario, la implementación del modelo de la cuádruple hélice ha permitido involucrar a los diferentes sectores de la sociedad como lo es la iniciativa privada, la academia, instancias gubernamentales y representantes de la sociedad civil, alianzas que permiten de manera conjunta, atender las diferentes necesidades que se presentan en nuestro municipio y actuar en favor de la sociedad.