Lo matan a golpes en una vivienda de Riberas de Sacramento

Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue localizado la mañana de este lunes en una vivienda de la colonia Riberas de Sacramento, lo que movilizó a elementos policíacos.

El hallazgo ocurrió en un domicilio de las calles Río Arauca y Río Colorado, al norte de la ciudad.

Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, el cual tenía múltiples golpes en todo el cuerpo.

Policías municipales acordonaron el área, mientras que elementos de la Fiscalía Zona Centro iniciaron las investigaciones.