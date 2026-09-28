Lo detuvo Policía Municipal con presunta heroína y cristal en el Centro

Policías municipales detuvieron a un hombre de 63 años en la colonia Centro.

Durante un recorrido de vigilancia por el cruce de las avenidas Niños Héroes y Colón realizaron una inspección, en donde localizaron entre las pertenencias del hombre 16 porciones de una sustancia con características de la heroína y tres paquetes con una sustancia similar al cristal.

El detenido, identificado como Asunción D. R., fue trasladado a la Comandancia Zona Sur para su registro y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, autoridad encargada de continuar con la investigación.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.