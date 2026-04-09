Lo declaran culpable de violación en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la Familia y Trata de Personas, obtuvo un fallo condenatorio dictado por un Tribunal Oral en contra de Eusebio G. R., por su participación en el delito de violación con penalidad agravada, en hechos registrados en el año 2024.

Este resultado judicial se obtuvo gracias al material probatorio presentado por el Agente del Ministerio Público, que establece que Eusebio G. R., cometió el delito el 23 de mayo del año 2024, en el interior de una vivienda que se ubica en la colonia José Martí, lugar en donde le suministró a su víctima, en contra de su voluntad, sustancias psicotrópicas, además de amenazarlo de muerte con un arma blanca para poder lograr su objetivo.

El responsable fue detenido mediante una orden de aprehensión que le cumplimentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Será el próximo martes 14 de abril, cuando se efectúe la audiencia de individualización de sanciones, en la que se impondrá la pena de cárcel que purgará en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez.