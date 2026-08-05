Lo aprehende AEI por ejercer violencia familiar contra mujer en Chihuahua

En seguimiento a una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Francisco Isaías E. T.

La intervención policial tuvo lugar esta mañana en la colonia Veteranos de la Revolución en la ciudad de Chihuahua, en donde se hizo del conocimiento al hombre de 29 años de edad, los derechos que le asisten y se puso a disposición del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos.

Será en próximas horas, cuando agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar le expondrán los datos de prueba recabados en su contra por presuntamente ejercer actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima en hechos ocurridos recientemente.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)