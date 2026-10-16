Lluvias dejaron 3 accidentes en turno nocturno, 18 vehículos varados y 5 arrastrados

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), César Komaba Quezada dio a conocer que durante el turno nocturno se registraron 3 accidentes viales atribuidos a las lluvias.

Los 3 choques ocurrieron en el Periférico de la Juventud, uno a la altura de la avenida Politécnico, otro en el cruce de Cantera y el último por la Miguel de Cervantes.

Asimismo, César Komaba mencionó que se reportaron 18 vehículos varados, 5 arrastrados por las lluvias y el cierre de las calles Nezahualcóyotl y Emiliano Zapata.

Agregó que la Policía Vial se encuentra atenta a las incidencias que puedan presentarse esta mañana y en el trancurso del viernes ante el pronóstico de fuertes lluvias.