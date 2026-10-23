Lluvias arrastran basura por el Arroyo Ensenada; brigada limpia la desembocadura

Debido a las lluvias de la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, el Arroyo Ensenada, en Baja California, arrastró una importante cantidad de basura que acabó en la desembocadura del puerto Ensenada.

Ante ello, se desplegó una brigada de 20 personas, integrada por empresas prestadoras de servicios del puerto, quienes trabajan en el sitio para recuperar los residuos antes de que lleguen al mar.}

Edgar Lima

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) colocó una barrera de contención en la boca del arroyo, desde donde extraen los desechos.

Las labores de limpieza continuarán de manera permanente para proteger la zona marina y portuaria.