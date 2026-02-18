Llevaremos caso Corral a la Suprema Corte, se violentó Ley de Coordinación Fiscal

Luis Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal anticorrupción de Chihuahua reiteró que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se dirima sobre la competencia local para investigar actos de corrupción en el uso de participaciones federales, luego de la resolución que un tribunal federal resolvió a favor de Javier Corral Jurado.

Recordó que a petición del exgobernador, un juez resolvió la competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para atraer la investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de peculado agravado de 98.6 millones de pesos, violentando con dicha resolución todo el sistema de fiscalización del país.

“Nosotros vamos a agotar todos los recursos, vamos a ir hasta la Corte para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirima en este tema porque porque se está violando toda la Ley Nacional de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal, todo el pacto federal, la propia Constitución y violando toda una historia de fiscalización en el país y tiene consecuencias para todo el país, no nomás para un tema en lo particular”.

El fiscal anticorrupción aseveró que la carpeta de investigación que se sigue tanto en contra de Javier Corral, como del extitular de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y del abogado Pedro López Elías está lo suficientemente técnica y jurídicamente sustentada que pretenden llevarse el caso al orden federal.