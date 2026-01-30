Llama Saúl Mireles a la federación a adoptar nuevas acciones preventivas para el ganado

El diputado del PAN y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, Saúl Mireles, se pronunció luego de que el gobernador de Texas declarara desastre estatal ante el riesgo por la presencia del gusano barrenador, al señalar que esta situación confirma la gravedad del problema sanitario y la necesidad de reforzar acciones preventivas en México, especialmente en estados libres de la plaga como Chihuahua.

El legislador lamentó que, desde el ámbito federal, se haya priorizado controvertir las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua, en lugar de concentrarse en la erradicación y contención del gusano barrenador. Señaló que dichas medidas estatales tenían como objetivo blindar las fronteras internas y evitar la introducción de la plaga al territorio chihuahuense.

Mireles hizo un llamado al Gobierno Federal para que se adopten medidas distintas y se trabaje de manera coordinada con los estados y los productores, a fin de impedir que el gusano barrenador llegue a entidades donde aún no se tiene presencia. Subrayó que Chihuahua ha mantenido un estatus sanitario que debe protegerse con acciones conjuntas y decisiones oportunas.

El diputado también convocó a los productores a continuar trabajando de la mano con las autoridades, como se ha hecho hasta ahora, y reconoció que el escenario en el corto plazo es complicado, particularmente por la afectación a la relación comercial y la exportación de ganado hacia Estados Unidos. No obstante, afirmó que el esfuerzo debe mantenerse para conservar las condiciones sanitarias que distinguen a Chihuahua en el sector pecuario.