Llama GPPAN a la acción social vs reforma electoral de la 4T; se viene un “colapso democrático”, advierte

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, llamó a la “acción social” en contra de la reforma electoral que alista la presidenta Claudia Sheinbaum, pues aseguró que con ella se viene “un colapso democrático”.

“Francamente no confío en la reforma que está por presentarse, porque la reforma nace desde lo más profundo del gobierno, nace desde la fontanería de Palacio Nacional, nace de alguien que quiere avasallar a la oposición, que se quiere hacer el agandalle legislativo, que quiere cortarle el recurso a los partidos políticos. Y estamos viendo que hay una colusión en todo el país del crimen organizado en la política. Me dicen que estoy adivinando. No, es que ya los conocemos, sabemos de sus intenciones. Esta reforma estaba pactada desde el anterior gobierno, pero no había las condiciones para sacarla”, explicó Chávez Madrid.

Respecto a los señalamientos del partido Verde, el cual algunos de sus liderazgos se han mostrado inconformes, el líder de la bancada panista dijo que eso sucede porque “es un retroceso de la democracia, el quitar la representación, el estrechar los derechos democráticos de los ciudadanos. Yo estoy convencido que Morena lo que quiere es desincentivar el voto. Y se los digo porque es para allá vamos. Por una autoridad electoral disminuida, constitucional y presupuestalmente, vamos a un colapso democrático”.

“Lo que quiere Morena es que la gente ya no participe. Entonces, pues yo estoy esperando, ya estamos esperando la iniciativa de la Presidenta de la República, decirle que estamos en mucha comunicación con nuestra jefa estatal, con el jefe nacional del PAN, y que vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste, y hacer público este tema porque ya no hay marcha atrás. O sea, pareciera que ya nada nos sorprende, que estamos como esperando el último el último clavo a la democracia, pero sin duda tenemos como un deber moral, una responsabilidad política de llamar a una acción social si vemos que esta reforma política va a delimitar los derechos políticos de los ciudadanos”, adelantó el coordinador panista.