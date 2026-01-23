Liberan a Edwin, el chofer del tráiler de Castores que entró a una playa de Mazatlán

Edwin, chofer del tráiler que quedó varado en la Playa Norte de Mazatlán, fue liberado tras cumplir 36 horas de arresto administrativo.

De acuerdo con el juez cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Osuna Lamarque, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinará si el hombre de 23 años amerita algún procedimiento o sanción a nivel federal.

Ayuntamiento de Mazatlán instalará bolardo de seguridad en Playa Norte

Tras el incidente ocurrido la noche del miércoles 21 de enero por un tráiler de Castores en Mazatlán, la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, comunicó que será instalado un bolardo de seguridad.

Esto con el fin de que no se repita un hecho similar en la zona de playa como el que se viralizó en redes sociales.

Traíler varado en playa de Mazatlán (Michelle Rojas)

Entre los detalles de la detención, Osuna Lamarque reveló que el chofer del tractocamión ingresó a los separos de la Policía Municipal alrededor de las 21:30 horas del miércoles.

Edwin fue liberado sin pagar multa, por lo que solo cumplió con el tiempo de detención que se establece por ley.

Según el juez, esto se debió a que no fue presentada una denuncia de carácter formal.

En redes sociales ya circulan varios videos de Edwin siendo liberado y recibido por su novia, quien estaba al momento del incidente.

Cabe destacar que el joven estacionó el camión en la playa debido a que quería tomarse unas fotos con su pareja.

Lo ocurrido con el tráiler de la empresa Castores generó un fuerte debate en redes sociales.

Usuarios se dividen entre quienes opinan el chofer merece una justicia firme por desorden público y daño ambiental y quienes toman el momento con humor.