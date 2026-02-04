Leones del Escogido vence a Federales en histórico duelo de 31 carreras en la Serie del Caribe

Zapopan, Jal. Leones del Escogido derrotaron a los Federales de Chiriquí con pizarra de 16 carreras por 15, en un encuentro que estableció un récord de carreras anotadas y les permitió alcanzar su tercera victoria en la Serie del Caribe Jalisco 2026, que se celebra en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.

Las 31 carreras combinadas entre ambos equipos superaron la marca previa de 28, establecida el 6 de febrero de 1990 en Miami, cuando los Naranjeros de Hermosillo vencieron 20-8 a los Senadores de San Juan.

El partido de este miércoles en Jalisco fue una verdadera batalla ofensiva, en la que ambos equipos utilizaron 15 lanzadores y se conectaron 34 imparables, quedando a solo tres del récord histórico. La victoria fue para Emailín Montilla, la derrota recayó en Enrique Saldaña y Jimmy Cordero se apuntó su tercer salvamento del torneo.

En el encuentro se conectaron cuadrangulares de los panameños Luis Castillo, José Ramos y Jhonny Santos, así como del dominicano Franchy Cordero.

Con este triunfo, los dominicanos quedan prácticamente clasificados a las semifinales, mientras que Panamá enfrentará este jueves a Puerto Rico en un duelo que podría resultar decisivo para sus aspiraciones.

Los primeros en anotar fueron los Federales, cuando en el segundo episodio frente a Travis Larkins fabricaron dos carreras, al combinar jonrón por el jardín derecho del cuarto bate Luis Castillo, con una distancia de 394 pies, y dobletes consecutivos de Christian Bethancourt y Abraham Rodríguez.

Los dominicanos respondieron en la parte baja de ese mismo inning con un rally de cinco carreras, que sacó del box al abridor Abdiel Saldaña.

En el episodio desfilaron todos los bateadores del line up, con imparables consecutivos de Junior Lake y Christian Adames, además de un pelotazo a Aderlin Rodríguez que llenó las bases. Luego, Franchy Cordero conectó sencillo productor de las carreras del empate. Acto seguido, Michael de la Cruz rodó por la inicial para forzar a Cordero en segunda, pero permitió que Aderlin Rodríguez avanzara a tercera. Tanto Rodríguez como De la Cruz anotaron gracias a un doblete de Marco Hernández, quien más tarde también cruzó el plato impulsado por sencillo de Erick González.

Sin embargo, al iniciar el tercer capítulo, Larkins “no pudo sacar el cero” y los Federales igualaron el marcador con cuadrangular de José Ramos, sencillo de Johan Camargo y doble impulsor de Jhonny Santos.

Los monarcas de República Dominicana y del Caribe retomaron la ventaja en el cierre del cuarto inning. Tras un out, Marco Hernández conectó sencillo al jardín central, Gustavo Núñez lo imitó con imparable al derecho y un error en tiro del jardinero Luis Castillo permitió la anotación de Hernández. Posteriormente, un movimiento ilegal del lanzador llevó a Núñez hasta la intermedia, desde donde anotó impulsado por hit de Erik González, para colocar el marcador 7-5.

Panamá volvió a acercarse en el inicio del quinto episodio con jonrón de Jhonny Santos frente al segundo relevista de los Leones, Conner Green. No obstante, la reacción panameña fue breve, ya que los quisqueyanos respondieron con cinco carreras, en una entrada en la que comparecieron 10 bateadores, se conectaron cinco imparables, incluido un doble de Marco Hernández, además de dos bases por bolas y tres bases robadas, dos de ellas por Junior Lake.

Y cuando parecía que los dominicanos tomaban el control del partido, los panameños “ni cortos ni perezosos” hicieron 6 para nivelar el marcador en una entrada donde también pasaron 10 jugadores por la caja de bateo, se conectaron 4 hits incluyendo un triple con bases llenas de Christian Bethancourt, además de dos bases por bolas, un pelotazo y un error. La cosecha se consiguió ante los relevistas Calos Teller y Deury Carrasco.

Los Leones volvieron a tomar el mando en el sexto ante el relevista Ernesto Silva cuando combinaron base por bolas a Christian Adames y jonrón de Franchy Cordero para ponerse nuevamente delante 14 carreras por 12.

Pero los panameños no estaban dispuestos a rendir su bandera y volvieron a empatar en el séptimo en las piernas de Jean Arnáez y Joshwan Wright, impulsados por José Ramos y Johan Camargo.

La decisión del choque vino en el final del octavo cuando Leones del Escogido marcó otras 2 frente al relevista Enrique Saldana, cuando Elier Hernández y Giraldi Díaz entraron en base por indiscutibles y ambos fueron impulsados, respectivamente por Marco Hernández y Gustavo Núñez.

Federales hizo una más en el noveno pero se quedaron con la posibilidad del empate en tercera ante el cerrado Jimmy Cordero.

La tabla parcial de posiciones presenta a Leones del Escogido en el primer lugar con récord de 4-0, seguidos por Charros de Jalisco (2-1),

Tomateros de Culiacán (1-1), Cangrejeros de Santurce (1-2) y Federales de Chiriquí (0-3).

En el partido nocturno jugarán Charros y Tomateros en partido que reedita la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico temporada 2025-2026. (Prensa CBPC)