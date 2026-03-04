León recibe la Copa del Mundo de la FIFA en su ruta hacia el Mundial 2026

León, Gto. El trofeo original de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) llegó al Poliforum de la ciudad de León. La Copa de oro de seis kilos de oro de 18 quilates será el galardón para el equipo de fútbol que gane el mundial a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

En México, las ciudades que serán sedes son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A la gira de la Copa Mundial asistió el campeón de la selección de Brasil, Edmílson Gomes de Moraes, en el mundial de clubes Corea-Japón 2002.

El Estadio Nou Camp de León fue sede de 11 partidos en las Copas del Mundo de México 1970 y 1986. El tour de la Copa Mundial arrancó el tres de enero en Arabia Saudita. En México la gira comenzó el 28 de febrero y terminará el 22 de marzo.

El trofeo estará en 10 ciudades y León es la segunda parada en territorio nacional. Los habitantes de la ciudad zapatera podrán apreciar la Copa el 4 y 5 de marzo.

El Mundial es una oportunidad para posicionar turísticamente al estado de Guanajuato y a la ciudad de León porque está en medio del Estadio Azteca y el Akron, destacaron la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, y la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos.

El gobierno del estado promueve una campaña turística para posicionar a Guanajuato como un destino complementario para los turistas nacionales e internacionales, dijo Libia García.

“Hablar de futbol en Guanajuato no es hablar de un pasatiempo; es hablar de nuestra sangre, de nuestra tradición y de nuestro orgullo”, manifestó.

La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, consideró que la llegada de la Copa Mundial a la ciudad, que está celebrando sus 450 años, es un momento que marca la historia deportiva de León.

“Es un orgullo que cumplamos 450 años de aniversario y que, en este marco, esté presente esta copa. León es futbolero y en la historia de León podemos ver el futbol en los barrios, en las calles, en las canchas, en las deportivas”, afirmó.