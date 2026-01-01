Las carreteras más peligrosas de México

Las carreteras son esenciales para la movilidad de conductores y transportistas en México. Sin embargo, es necesario tomar precauciones al transitarlas porque algunas tienen reportes frecuentes de robos o porque sus tramos han sido causales de accidentes.

Por eso, antes de realizar un viaje es clave informarte sobre los riesgos que puedes encontrar en tu trayecto. Hoy, te decimos en qué vialidades debes prestar mayor atención.

De acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales y el sistema de monitoreo satelital GPS Control, las siguientes carreteras tienen un índice elevado de riesgos para los conductores:

Puebla-Córdoba: Tiene una tasa alta de accidentes viales y robo con violencia

Coatzacoalcos-Villahermosa: Aquí se han registrado fuertes accidentes viales con vehículos de carga.

Urracas-Matamoros-Reynosa: Es una ruta de riesgo para el transporte de mercancías

México-Cuernavaca: Es de las más transitadas, pero también de las más peligrosas por prácticas como conducir a exceso de velocidad.

México-Puebla: Al igual que la anterior, los accidentes viales son muy comunes y presenta un flujo elevado en periodos vacacionales.

Querétaro-Irapuato: Esta es ruta crítica con numerosos reportes de robo y violencia.

Un artículo de Inroute, empresa mexicana de soluciones logísticas y tecnológicas, señala que otras carreteras como la 40D Durango – Mazatlán son peligrosas por sus curvas y clima impredecible; mientras que la 95D CDMX – Acapulco es vulnerable a bloqueos y robos en zonas rurales.

¿Cómo protegerte al conducir por estas carreteras?

Al conducir por una carretera hay factores que no puedes controlar, pero también hay otros que debes tener en mente para llegar a salvo a tu destino. Para empezar, el Gobierno de México recomienda:

Utilizar siempre el cinturón de seguridad

Respetar los límites de velocidad

No utilizar el celular mientras manejas

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol

Revisar el estado de tu auto antes de salir

Estos son lineamientos básicos que hacen la diferencia. Y para disminuir el riesgo de accidentes, robos y otros delitos:

Planea tu ruta; revisa los reportes de siniestros y nunca utilices caminos desconocidos.

Deja los objetos de valor fuera de la vista, sobre todo si planeas hacer alguna parada en el trayecto.

Comparte tu ubicación con personas de confianza y ten a la mano los números de servicios de emergencia (911 o 078 para contactar a los Ángeles Verdes).

No te detengas en zonas solitarias, solo si es necesario en lugares concurridos como gasolineras o casetas.

Recuerda que la seguridad es lo más importante a la hora de conducir; sigue estos consejos y, por más que una carretera te sea conocida, siempre mantente alerta.

Información tomada de El Universal Online