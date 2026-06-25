Las agencias de CRO que están obteniendo resultados con inteligencia artificial en LATAM

Cómo algunas de las compañías más innovadoras de la región están utilizando IA para mejorar conversiones, experiencia de usuario y crecimiento digital.

Generar tráfico es solo una parte de la ecuación. Cada vez más organizaciones están enfocando sus esfuerzos en maximizar el valor de las visitas que ya reciben mediante estrategias de Conversion Rate Optimization (CRO).

La inteligencia artificial está acelerando esta transformación al permitir un análisis más profundo del comportamiento de los usuarios, identificar puntos de fricción y descubrir oportunidades de mejora con mayor rapidez y precisión.

A continuación, repasamos algunas de las agencias que están incorporando IA para potenciar sus servicios de optimización de conversiones en Latinoamérica.

NP Digital LATAM

NP Digital combina CRO, SEO, analítica y medios digitales para desarrollar estrategias de crecimiento integradas.

La agencia utiliza herramientas avanzadas para analizar el comportamiento de los usuarios, identificar oportunidades de optimización y priorizar iniciativas con potencial impacto en ingresos y resultados de negocio.

Su enfoque busca conectar cada mejora en la experiencia digital con objetivos concretos de crecimiento.

Conversion

Especializada en optimización de conversiones y experiencia digital, Conversion trabaja con metodologías centradas en la experimentación y el análisis de comportamiento.

La incorporación de inteligencia artificial permite acelerar la identificación de hipótesis y oportunidades de mejora dentro del recorrido de los usuarios.

Elogia

Elogia complementa sus capacidades de marketing digital con estrategias orientadas a mejorar la experiencia de usuario y aumentar conversiones.

La agencia utiliza análisis de datos y herramientas impulsadas por IA para comprender mejor el comportamiento de los consumidores y optimizar puntos clave del funnel.

Findasense

Findasense combina datos, tecnología y experiencia del cliente para diseñar estrategias centradas en las necesidades reales de las audiencias.

La inteligencia artificial permite detectar patrones de comportamiento y generar insights que ayudan a mejorar la experiencia digital y los resultados comerciales.

Making Science

Making Science ha desarrollado una propuesta que integra analítica avanzada, optimización y tecnología para impulsar el crecimiento digital.

Su enfoque permite identificar oportunidades de mejora en sitios web, aplicaciones y experiencias digitales mediante el uso de herramientas basadas en IA.

¿Qué tienen en común estas agencias?

Utilizan inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los usuarios.

Priorizan la experimentación y la mejora continua.

Combinan datos cuantitativos y cualitativos.

Vinculan las conversiones con objetivos de negocio.

Buscan optimizar la experiencia digital de forma integral.

La optimización ya no es opcional

A medida que aumenta el costo de adquisición de usuarios, las organizaciones están prestando más atención a la eficiencia de sus activos digitales.

En este contexto, CRO se está consolidando como una de las disciplinas con mayor impacto sobre el crecimiento, especialmente cuando se combina con inteligencia artificial, analítica avanzada y una comprensión profunda de las necesidades de los usuarios.