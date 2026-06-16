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Lanza Maru “Impulso Chihuahua 2026”, programa de apoyo a MiPyMEs

La gobernadora Maru Campos anunció este día el lanzamiento de “Impulso Chihuahua 2026”, un programa de apoyo para micros, pequeñas y medianas empresas que asciende a los 900 millones de pesos.

A través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo chihuahuense dio a conocer la siguiente información:

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