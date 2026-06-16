Lanza Maru “Impulso Chihuahua 2026”, programa de apoyo a MiPyMEs

La gobernadora Maru Campos anunció este día el lanzamiento de “Impulso Chihuahua 2026”, un programa de apoyo para micros, pequeñas y medianas empresas que asciende a los 900 millones de pesos.
A través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo chihuahuense dio a conocer la siguiente información:
En Chihuahua sabemos que detrás de cada negocio hay esfuerzo, talento y muchas ganas de salir adelante.
Por eso lanzamos Impulso Chihuahua 2026, un programa de financiamiento para apoyar a las MiPyMEs que generan empleos, oportunidades y crecimiento en todo el estado.
Si… pic.twitter.com/qfZlWmVSTj
— Maru Campos (@MaruCampos_G) June 16, 2026