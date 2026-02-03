Lanza la UACH convocatoria de exposiciones 2026-A

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural (DIEX), lanzó la convocatoria de exposiciones 2026-A, dirigida a artistas nacionales y extranjeros interesados en formar parte de la programación cultural universitaria.

La invitación se encuentra abierta a creadoras y creadores de todas las disciplinas y trayectorias, entre ellas pintura, escultura, grabado, fotografía, dibujo, nuevos medios, artesanía, diseño y otras expresiones contemporáneas.

La convocatoria contempla exposiciones en dos de los principales recintos culturales de la UACH: el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros y el Poliforum Cultural Universitario. Los proyectos seleccionados integrarán la programación que se desarrollará de agosto de 2026 a junio de 2027.

Como requisito, las propuestas deberán contar con un avance mínimo del 80 por ciento al momento de la postulación. El proceso de aplicación se realizará de manera virtual y la fecha límite para participar es el próximo 1 de marzo.

Las bases completas pueden consultarse y descargarse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ekd4p0H-8s4hVXgqIfeSHKUmMQBqF6T-?usp=drive_link

Además, la información se encuentra disponible en las redes sociales de los museos universitarios: el Instagram de la DIEX, del Centro Cultural Universitario Quinta Gameros y del Poliforum Cultural Universitario, así como en el Facebook de la DIEX.

Con esta convocatoria, la UACH fortalece su compromiso con la promoción del arte y la difusión cultural, al abrir sus espacios a la diversidad de propuestas creativas a nivel nacional e internacional.