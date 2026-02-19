Lamentable que la SEP de espectáculo nacional tras tema Marx Arriaga: DDUE

Mario García, titular de Desarrollo Humano y Educación en el Municipio, lamentó el espectáculo que está dando la Secretaría de Educación Pública tras el tema Marx Arriaga, quien fue despedido de la SEP y ahora vuelve a dar clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Realmente lamento que las instituciones públicas, que es una institución tan importante que es la SEP, esté dando este espectáculo a nivel nacional. Lamentamos por Juárez que esto sea lo que se venda por Ciudad Juárez, lamentamos por la UACJ, que lamentablemente esta institución ha tenido un activismo político, muy enfocado a estos personajes como lo es el ex director de la SEP”.

El funcionario capitalino, quien encabeza una dependencia que trata el tema de la Educación, dijo que espera que Arriaga, de seguimiento a su trabajo. “Ojalá que realmente cumpla sus horas, si tiene el derecho a su plaza y sobre todo, el poder formar más allá de una ideología”.

García Jiménez, dejó claro que el compromiso de Arriaga es dar las herramientas tecnológicas y habilidades educativas que una carrera profesional merezca y no que una ideología pretenda conformar a través de la formación del pensamiento con los universitarios.

Temas políticos que lo involucran

Se dio a conocer también que Marx Arriaga, forma parte del equipo de la senadora y aspirante a la gubernatura por Chihuahua, Andrea Chávez, lo cual se dijo que de ganar la contienda electoral para el 2027, él sería el secretario de Educación en el Estado.

Al respecto García respondió: “Sería lamentable tener un secretario de Educación con ese perfil”. Agregó que actualmente el Gobierno Municipal tiene muy buena relación con la Delegación Chihuahua, “¡Hay comunicación y eso es lo fundamental!”.