Lamentable, prácticamente como emperador: De la Peña ante limpieza de zapatos de Hugo Aguilar

Santiago de la Peña, Secretario General de Gobierno lamentó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar fuera tratado como emperador al dejar que le limpiarán los zapatos dos asesores.

“Yo lo definiría con una sola palabra, ¿no? Me parece lamentable. O sea, nada más imagínense el cuadro, lo estuve viendo ayer por la noche que llegué a mi casa y hoy por la mañana, todavía los comentarios de algunos comunicadores, pues francamente es lamentable que una persona que ocupa uno de los cargos más altos representa uno de los tres poderes a nivel federal, en este caso del poder judicial, que tenga ese tipo de actitudes arcádicas pues prácticamente pre coloniales, ¿no? No sé, no sé si él se auto percibe como como un emperador o qué no lo entiendo”, comentó.

Asegura que en Chihuahua se cree en la igualdad de las personas en donde señala que todos son tratados con dignidad y es indignante que se dé este tipo de situaciones en donde se le limpien los zapatos a los funcionarios.

Señaló que se luchó por un Poder Judicial de cambio, el cual hoy se ve manchada con estas acciones por lo que considera reprobable.