Lamenta Gobierno Municipal accidente de persona al interior de relleno sanitario

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales lamenta el incidente donde un adulto mayor perdió la vida a causa de atropellamiento al interior del relleno sanitario.

Los hechos ocurrieron al interior del relleno sanitario, cuando el conductor de un camión recolector perteneciente a una empresa particular realizaba maniobras de reversa para depositar los residuos y, presuntamente, sin percatarse de la presencia de una persona dedicada a la recuperación y separación de residuos sólidos, se registró un lamentable accidente en el que esta última resultó afectada.

Ante estos hechos, la empresa recolectora asumirá las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de este lamentable incidente.

Es importante mencionar que en el lugar se han implementado protocolos de seguridad para evitar este tipo de incidentes al interior del relleno sanitario, tales como el uso permanente de chalecos para que quienes se encuentran al interior sean más visibles además de limitar las áreas de depósito de basura, entre otros.