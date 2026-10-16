La visita de Taboada-Panistas en vilo-Aspiración magisterial-Priistas instalan su Consejo Político Municipal

En pleno ajetreo, sumas, definiciones y algunos jaloneos dentro de la carrera interna por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el que estará hoy en la ciudad es el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional, Santiago Taboada, quien seguramente ya trae noticias del CEN respecto a cómo los panistas determinarán a la persona elegida para que los abandere en la contienda electoral. Y es que hay que recordar que hace dos meses, cuando tocó el destape de Marco Bonilla como futuro candidato a la gubernatura, Taboada confirmó que sería la dirigencia nacional la que tendría la última palabra respecto a la candidatura a la capital del estado, así que es probable que para la conferencia de prensa que junto a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, ofrecerá pasando el mediodía, el enviado del CEN por fin revele plazos, fechas y método exacto para definir quién será el ungido en un proceso que esta semana estuvo bastante agitado.

Las protestas de algunos “simpatizantes” contra el supuesto dedazo, las declaraciones de la gobernadora en torno al actuar de César Jáuregui cuando era titular de la Fiscalía y la suma ya sin tapujos del coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez, al proyecto de Santiago de la Peña, son el marco de la visita de Taboada este viernes a la capital, en donde los suspirantes que quedan en la carrera, están a la espera de recibir las buenas nuevas.

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Ya que andamos con próximas candidaturas, en donde se soltó fuerte el rumor es al interior del magisterio, pues trascendió que el líder de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas, ya se registró y va con todo para ser el candidato de Morena a la diputación federal por el Distrito 8, esa que actualmente está en manos del priista Alex Domínguez. Según nos comentan los malosos, ya Zendejas trae la venia de la dirigencia nacional de ese poderoso sindicato de maestros, el cual desde hace años se morenizó y ahora hasta sus líderes sindicales buscan ser abanderados en la carrera por una diputación federal, y los más enterados nos dicen que el Profe está más que listo para subirse al ring electoral.

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Quien ayer regresó a Chihuahua capital después de reunirse con altos ejecutivos de Televisa, entre ellos el propietario, Emilio Azcárraga Jean, es el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, el cual encabezó un encuentro con ciudadanos de distintas colonias de la ciudad, entre las que destacan Villa Juárez, Valle de la Madrid, Chihuahua 2000, Rosario, Camino Real, entre otras, cuyos vecinos acudieron al llamado en un evento que fue organizado por el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, cuyo talento operativo ya lo puso al servicio de Bonilla Mendoza, además, ahí anduvo también la expresidenta del DIF Municipal y esposa del alcalde con licencia, Karina Olivas, quien también le ha entrado de lleno a participar en los eventos y reuniones, con la mira puesta en ayudar lo más que se pueda en las aspiraciones a la gubernatura del eventual candidato del PAN.

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Los que también siguen organizándose de cara a la contienda, son los priistas de la capital del estado, y es que ayer tomaron protesta los integrantes del Consejo Político Municipal ahí en las instalaciones del Revolucionario Institucional que se ubican en la calle Progreso. Tanto el dirigente estatal Alex Domínguez y el del CDM, Pedro Beristáin, les tomaron protesta a los consejeros, en un evento en el que también anduvieron la secretaria general del Comité Directivo Municipal, Ana Lilia Orozco, la también regidora Rosy Carmona, el diputado local José Luis Villalobos y el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, entre otros líderes de la familia revolucionaria que se dieron cita para realizar los nombramientos y declararse listos en la organización de la estructura, pues aunque a nivel estatal lo más seguro es que los priistas arropen a Marco Bonilla, a nivel municipal todavía no se dice la última palabra.

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Para no dejar algo en el tintero tricolor, el que hoy rendirá su Segundo Informe de actividades legislativas es el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Arturo Medina, el cual tiene todo listo para que este mediodía en Guachochi, el legislador tricolor rinda su Informe en el Centro Cultural Andrés Balleza Carreón allá en la capital de la Sierra Tarahumara, en donde se espera la presencia de líderes priistas, alcaldes de municipios pertenecientes al Distrito 22 y también gobernadores indígenas, así como ciudadanos de la región serrana, en donde Medina tiene bastante fuerza política y operativa, y este evento será muestra de ello.