La JUCOPO cita a Yanko-Romero, Ariadna y ‘Alito’, disputa por Chihuahua-Marco Bonilla y Juárez de epicentro-Convocatoria morena

Por andar jugándole a ser legisladores, a los consejeros del Instituto Estatal Electoral ya les cayó el chahuistle, tan es así que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que preside Arturo Medina, citó a la presidenta del IEE, Yanko Durán, a que acuda a la reunión que hoy tendrán sus integrantes única y exclusivamente para que explique el por qué proyectan imponer el género en las candidaturas de 23 municipios, lo que ya los partidos políticos, en especial el PRI y el PAN, consideran un exceso por parte de los consejeros, quienes quieren saltarse las trancas y violentar los procesos internos de los partidos.

Así que hoy a las 10:30 horas, la consejera presidenta de IEE está citada para que acuda al encuentro con la JUCOPO, en donde los coordinadores de las diversas fuerzas parlamentarias que integran el Poder Legislativo local, le pedirán explicaciones del por qué los consejeros pretender ser juez y parte dentro del proceso electoral, ya que no conforme con ser el árbitro, al último minuto buscan cambiar las reglas e imponer candidaturas en municipios que son clave en la contienda, además de que de aprobarse la ocurrencia, impedirían que varios alcaldes que tienen derecho a la reelección, no puedan hacerlo, por lo que antes de que dicha imposición sea votada por el Consejo General del IEE, votación que sería este sábado durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política se les adelantó y llamó a Yanko a rendir cuentas, a ver si por fin este día se resuelve el misterio y el motivo que llevó a los consejeros a proponer tremendo exceso que, en definitiva, interfiere en la vida interna de los partidos y que de aprobarse, la propuesta terminará impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya sucedió en otros estados en donde consejeros de los Institutos Estatales Electorales se disfrazaron de legisladores.

Además, el amague de la dirigencia estatal del PRI, de exigir la remoción de los consejeros electorales, juicio político y hasta controversia constitucional, no debería tomarse a la ligera, pues existe sustento jurídico para que se así sea, por lo que no cabe duda que este día en la JUCOPO habrán de volar pelos y pestañas, ya que mientras los tricolores amagaron con esas vías legales, en el PAN ven mano negra, o más bien guinda, por parte de Morena.

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Cómo estarán los ánimos por lo que se viene electoralmente en Chihuahua, que ayer una encuesta desató la intervención de los dirigentes nacionales del PAN, Morena y PRI. Todo comenzó cuando el panista Jorge Romero compartió dicha encuesta que pone a Morena ligeramente arriba de Acción Nacional en la carrera por la gubernatura y afirmó que los azules ganarán y retendrán el Gobierno del Estado, lo que desató la burla por parte de la morenista Ariadna Montiel, al afirmar que su homólogo reconoce que el morenismo va adelante y ganará la gubernatura, fue ahí cuando entró al quite el priista ‘Alito’ Moreno y les pidió a Montiel y a la titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, que hagan bien las cuentas, ya que si el PAN suma los puntos porcentuales del PRI, la alianza y su futuro candidato Marco Bonilla, es quien lidera las preferencias.

Por supuesto que el hecho también hizo reaccionar al alcalde con licencia de Chihuahua capital, quien en su cuenta de X compartió la publicación de ‘Alito’ y afirmó que “caballo que alcanza gana”. Además, más allá del debate virtual que generó dicha encuesta, lo que también quedó demostrado es que el PAN y PRI irán juntos en la contienda y que ambos partidos arroparán la candidatura de Bonilla por la gubernatura.

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Ya que mencionamos a Marco Bonilla, ya prácticamente todo está listo para que este sábado a las 17 horas, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, lo designe de manera oficial como defensor de la Patria, la Familia y la Libertad, o lo que es lo mismo, como el candidato de Acción Nacional a la gubernatura. Es así que los liderazgos panistas de todo el estado se concentrarán este sábado en Ciudad Juárez, en un evento multitudinario que se llevará a cabo en pleno Centro juarense y que significará el inicio de una guerra electoral que se augura ríspida y bastante cerrada.

Por cierto que Marco Bonilla llegó desde ayer a la fronteriza ciudad, en donde acompañado del exfuncionario federal Enrique de la Madrid y de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, se reunió con jóvenes y después con empresarios, por lo que hoy, el aspirante a gobernador tendrá otra serie de reuniones, además de que andará pendiente de los últimos detalles para su toma de protesta, en donde estará la militancia y la plana mayor de Acción Nacional, incluida la gobernadora Maru Campos.

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Para no dejar algo en el tintero azul, por supuesto que la visita este fin de semana del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero, a este estado norteño, trae a los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua capital algo inquietos, pues es muy probable que ya Romero traiga noticias para ellos y alguna fecha de cuándo se acomodarán las calabazas para definir a la persona que los abandere. Los malosos señalan que sería ya la próxima semana cuando las reglas se aclaren y ya por fin el PAN determine al ungido, y es que el tiempo está encima y el mes de noviembre debe ser utilizado para planear estrategia y no para tener todavía en ciernes a los involucrados en la carrera interna.

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A propósito de las candidaturas a las alcaldías, ayer la dirigencia nacional de Morena por fin lanzó la convocatoria para que quienes aspirante a ser coordinadores municipales se registren, así que los interesados tendrán hasta el 18 de octubre para hacerlo. En lo que respecta a Juárez, esa candidatura ya está más que definida con la unción de Andrea Chávez como candidata, lo que la cúpula y ella misma llamaron “consenso” y militantes molestos calificaron de “dedazo”, así que será más que interesante quiénes se registran para buscar la candidatura a la alcaldía de la capital, a la cual le han salido varios contendientes, tales como la diputada local Brenda Ríos, el exfuncionario federal Héctor Ochoa y hasta el empresario Sahir Rentería, entre otros que seguramente se registrarán a ver de a cómo les toca.