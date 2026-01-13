La FIFA refuerza lazos comerciales con la industria de las apuestas

Zurich. La FIFA reforzó sus lazos comerciales con la industria de las apuestas mediante un acuerdo de cuatro años que permitirá a algunos operadores de juegos de azar y casinos transmitir en vivo los partidos del Mundial 2026.

La alianza desata polémica debido a que el propio código de ética del organismo prohíbe a los jugadores, oficiales y agentes participar “ya sea directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones similares relacionadas con partidos o competiciones de futbol”.

El convenio con el proveedor de datos Stats Perform —con marcas que incluyen al especialista en estadísticas de futbol Opta— se extiende hasta 2029 para la mayoría de las competiciones de FIFA “para distribuir datos oficiales de apuestas y transmisiones en vivo” a los titulares de cuentas.

“También otorga derechos exclusivos de apuestas para miles de partidos por temporada en las competiciones de las asociaciones miembro de FIFA impulsadas por FIFA+”, afirmó el máximo organismo de futbol.

Stats Perform, con sede en Chicago, dijo que distribuirá datos “a operadores de apuestas deportivas con licencia para modelado, comercio, liquidación y uso en tiempo real en el front-end”. Su subsidiaria Opta proporcionará las estadísticas oficiales de jugadores, información, resultados en directo y seguimiento de partidos.

Sin revelar, monto económico del acuerdo

El organismo rector del futbol no reveló el monto económico de esta alianza, la cual involucra derechos de transmisión de la Copa del Mundo, los cuales han sido ferozmente protegidos.

El sitio web FIFA+ (que muestra partidos de algunas competiciones de la federación y de otras ligas de menor rango, además de resúmenes de parte del archivo de la Copa del Mundo) ahora se ha asociado con la red de streaming DAZN, respaldada por Arabia Saudita.

El acuerdo anterior entre la FIFA y la industria de las apuestas fue un patrocinio regional en Europa para Qatar 2022.

El próximo 11 de junio comenzará la Copa del Mundo en la Ciudad de México y tendrá por primera vez a 48 competidores, con 104 partidos que se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio.