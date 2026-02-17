“La educación no es culto ni trinchera”: Jorge Soto acusa a Morena de convertir la SEP en proyecto ideológico

El diputado local y vocero del PAN municipal, Jorge Soto, afirmó que la situación en la Secretaría de Educación Pública tras la destitución de Marx Arriaga, tiene en crisis institucional a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno Morenista.

Luego de ser separado de su cargo como Director General de Materiales Educativos, Arriaga permanece en sus oficinas en protesta, defendiendo públicamente el modelo de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto rediseñados en 2023. Para Soto, el episodio no es un conflicto administrativo aislado, sino la consecuencia de haber convertido la política educativa en un proyecto personal y doctrinario.

“Es alarmante que un funcionario promueva la idea de que su persona está por encima de la institución, y que el culto a López Obrador, por encima de la educación integral. La educación pública no se diseña como un manifiesto ideológico ni como un instrumento de lealtad a una figura presidencial”, sostuvo.

El legislador señaló que es propio de regímenes autoritarios confundir Estado con movimiento y política pública con culto personal. “Cuando se defiende un modelo educativo bajo el argumento de que representa una visión obradorista, lo que se está admitiendo es que se sustituyó el criterio académico por una narrativa política. Eso no fortalece a la República; la debilita”, afirmó.

Soto agregó que ningún proyecto educativo debe depender de afinidades partidistas ni de lealtades personales, sino de evidencia técnica, evaluación independiente y pluralidad de enfoques. “La educación pertenece a los mexicanos; esperamos que la nueva titular de Materiales Educativos, Nadia López, lo tenga claro y lo defienda con firmeza”, subrayó.

Finalmente, el vocero panista llamó a una revisión técnica abierta del modelo y a garantizar que los contenidos educativos respondan a estándares académicos verificables. “México necesita instituciones sólidas, no funcionarios atrincherados defendiendo proyectos personales. El PAN seguirá defendiendo una educación libre, plural y basada en el conocimiento, no en consignas”, concluyó.