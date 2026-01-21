La carrera de Timothée Chalamet tras su primer Oscar; es el favorito gracias a ‘Marty Supreme’

Luego de dos nominaciones al premio de la Academia, Timothée Chalamet es favorito para ser nominado y probablemente ganar el Oscar a Mejor Actor este año.

Con 30 años recién cumplidos, Timothée Chalamet ha dejado de ser la “promesa” de Hollywood para convertirse en uno de los actores y estrellas con más peso de su generación.

Gracias a Marty Supreme, la nueva joya de A24 dirigida por Josh Safdie, el actor neoyorquino encabeza todas las apuestas para ser nominado y alzarse con el Oscar a Mejor Actor en la edición 98 de la entrega de Premios de la Academia.

Timothée Chalamet en la recta final tras su primer Oscar

En la carrera por el Oscar, para Timothée Chalamet resulta un buen augurio y favorecedor el haber ganado premios previos (que podemos considerar como “precursores”) antes de que se anuncien las nominaciones y se entreguen los premios de la Academia el domingo 15 de marzo.

En los Globos de Oro, presentados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Timmy se llevó el premio a Mejor Actor en una Comedia o Musical. Su discurso, donde agradeció a su mentor y rival de categoría Leonardo DiCaprio, se volvió viral y reforzó su imagen de humildad y respeto hacia la industria cinematográfica.

Timothée Chalamet es favorito para ser nominado y ganar el Oscar a Mejor Actor en 2026 (Brianna Bryson/Getty Images)

Al obtener el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards, se convirtió en el ganador más joven de la historia en esta categoría, consolidando su apoyo entre la crítica especializada, que ha visto con buenos ojos su evolución frente a la cámara (y ha pasado por alto los personajes y proyectos que, de cierta forma, le han hecho pagar su “derecho de piso”).

La nominación a los SAG Awards, galardones que entrega el Sindicato de Actores, es la prueba final de que cuenta con el respeto de sus colegas, quienes conforman el bloque de votantes más grande de la Academia.

Timothée Chalamet es favorito para ser nominado y ganar el Oscar a Mejor Actor en 2026 (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

‘Marty Supreme’: el papel que puede hacer que Timothée Chalamet gane el Oscar a Mejor Actor

En la película Marty Supreme, del director Josh Safdie, Timothée Chalamet interpreta a Marty Reisman, una leyenda del ping-pong de los años cincuenta.

Lo que pudo ser un simple biopic deportivo, se convirtió —gracias a la visión de Safdie— en un frenesí cinematográfico.

La crítica ha elogiado la capacidad de Timothée para mezclar la arrogancia técnica de un deportista con la vulnerabilidad de un hombre obsesionado con un juego que el resto del mundo no toma en serio.

Si las tendencias no cambian, Timmy aparecerá en la lista de nominados y, muy probablemente se alce con el Oscar a Mejor Actor.

Kylie Jenner ha apoyado a su novio Timothée Chalamet en la temporada de premios (Phillip Faraone/Getty Images for FIJI Water)

Sin embargo, siempre hay que dejar espacio para la duda porque, en 2025, luego de llevarse a casa el Golden Globe, el Critics Choice Award y el SAG Award, Demi Moore perdió ante Mikey Madison en la categoría de Mejor Actriz en la entrega 97 de los premios de la Academia.

Cinco películas de Timothée Chalamet que cimentaron su carrera por el Oscar

El favoritismo actual no es gratuito; es la culminación de una década de decisiones artísticas arriesgadas y colaboraciones con los mejores directores del mundo:

En 2017 protagonizó junto a Armie Hammer Call Me by Your Name. Su interpretación de Elio Perlman le valió su primera nominación al Oscar como Actor Secundario. La película y su actuación fueron definidas como “el retrato más honesto del primer amor”.

En 2018 llegó Beautiful Boy,película por la que fue elogiado por su crudo retrato de la adicción y con la que obtuvo nominaciones al Globo de Oro y al SAG Award.

Con Little Women, de 2019, Timmy consolidó su estatus como el actor “romántico de su generación” bajo la dirección de Greta Gerwig, quien fue la encargada de darle nueva vida a un clásico que ha sido llevado en distintas ocasiones a la pantalla grande.

La trilogía de Dune,donde interpreta a Paul Atreides, le permitió al actor demostrar que, sin poseer el físico clásico de un héroe de acción, podía sostener una superproducción épica con complejidad psicológica (este año llegará la tercera entrega).

Timothée Chalamet en la premiere de ‘Duna: Parte 2’ en México (Victor Chavez/Shutterstock/Victor Chavez/Shutterstock)

En 2024 se convirtió en un joven Bob Dylan en la película A Complete Unknown, con la que recibió su segunda nominación al Oscar, en esta ocasión como Mejor Actor. La crítica destacó que gracias a su interpretación, Timothée “desapareció” físicamente en la voz y gestos del músico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura de 2016.