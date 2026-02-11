La campaña ya la estaba haciendo, lo que faltaba era la licencia: De la Peña a Andrea Chávez

Luego de darse a conocer que la senadora Andrea Chávez Treviño podría pedir licencia del cargo para buscar una candidatura, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda consideró que la morenista ya se encuentra en campaña política.

“Si va a pedir licencia para hacer campaña, pues yo creo que la campaña ya la estaba haciendo, lo que faltaba era la licencia”, expresó el secretario general.

Al respecto, Andrea Chávez mencionó que una vez que el partido Morena defina las reglas para competir por las candidaturas, buscará separarse del cargo, tal y como lo hizo cuando buscó competir por la senaduría de Chihuahua.

“Sí, seguramente, en cuanto haya definiciones. Tenemos que separarnos de nuestro encargo, cuando las encuestas salgan, hay quienes nos separamos antes. Por ejemplo en mi caso para ser senadora de la República yo me separé mucho antes de la diputación federal, a pesar de que la ley no lo exige”.