Katy Perry brilla como “primera dama” de Justin Trudeau en el Foro Económico de Davos

El Foro Económico de Davos se convirtió en el escenario de la nueva cita de la inesperada pareja formada por Justin Trudeau y Katy Perry.

El Foro Económico Mundial en Davos se distingue por los debates sobre macroeconomía, crisis climática y tensiones geopolíticas y la presencia de diplomáticos y empresario de todo el mundo.

Sin embargo, este año, los reflectores se enfocaron en una pareja inesperada, ya que en esta edición Katy Perry brilló como la “primera dama no oficial” del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Justin Trudeau pone de ejemplo a Katy Perry al hablar sobre cooperación en Davos

El ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien dejó el cargo en 2024 tras una década al frente de Canadá, fue una de las voces más esperadas en esta edición del foro. Su intervención se centró en la idea del “poder blando” (“soft power”) como pilar para enfrentar la polarización y crisis que azotan al orden internacional.

Trudeau advirtió que la estabilidad global posterior a la Segunda Guerra Mundial ha quedado atrás y subrayó la necesidad de buscar soluciones basadas en cooperación, diplomacia y valores compartidos entre naciones.

Katy Perry y Justin Trudeau juntos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (Especial / The Canadian Press)

Sobre esta propuesta, argumentó que las conexiones culturales y los valores compartidos son herramientas clave para resolver conflictos globales y puso de ejemplo a Katy Perry, aunque sin mencionarla por su nombre.

Durante su intervención, Trudeau relató una anécdota personal sobre una cita en Montreal con una “chica estadounidense” que, al intentar pedir una bebida con alcohol importado, descubrió que los comercios locales priorizan los productos nacionales como muestra de solidaridad.

Aunque no mencionó su nombre en el podio, la presencia de la cantante en la audiencia hizo que la referencia fuera evidente para todos los asistentes.

Katy Perry, la nueva ‘primera dama’ de Justin Trudeau en Davos

La presencia de Katy Perry y Justin Trudeau caminando de la mano por los concurridos pasillos del centro de congresos donde se realiza el Foro Económico Mundial de Davos generó una mezcla de sorpresa y fascinación.

La cantante estadounidense de 41 años, quien asume un rol de apoyo a su nuevo novio en este entorno diplomático, fue descrita por algunos medios como una “primera dama” informal, que desde las gradas observaba con atención las ponencias del político canadiense de 54 años.

Y aunque Trudeau ya no se encuentra en funciones, su trayectoria y agenda hacen que Katy Perry se relacione con figuras de ámbitos con los que normalmente no tenía contacto.

Katy Perry y Justin Trudeau, una historia de amor con citas por el mundo

El que Katy Perry y Justin Trudeau eligieran el Foro Económico de Davos para consolidar todavía más su relación de pareja, es tan sólo el episodio más reciente de una serie de citas románticas (y protocolarias) que han tenido por el mundo desde que los rumores de romance surgieron en el verano de 2025.

En julio de 2025 en Montreal, se les vio por primera vez cenando en el restaurante Le Violon y tomando cocteles en una terraza. Poco después, Trudeau fue captado en el concierto de Katy Perry, cantando “Firework” junto a su hija.

En octubre de 2025 la pareja fue fotografiada a bordo de un yate en California y, más tarde, celebraron juntos el cumpleaños 41 de la cantante en el icónico cabaret Crazy Horse de París, con lo que confirmaron que el romance iba en serio.

Antes de que concluyera 2025, la pareja hizo su relación “oficial en Instagram” en diciembre tras un viaje a Japón, donde incluso tuvieron un almuerzo con el primer ministro Fumio Kishida.