Kate Middleton brilla bajo la lluvia en la boda real de su primo político Peter Phillips con Harriet Sperling

Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, se casó este sábado con Harriet Sperling y varios miembros de la Familia Real británica asistieron a la ceremonia sin importar la lluvia que cayó.

La campiña inglesa ofreció este sábado una postal que parecía extraída de una novela británica. Y es que ni siquiera la lluvia apagó los ánimos en el pequeño pueblo de Kemble, en Gloucestershire, donde la Familia Real británica se reunió para celebrar la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling.

Se trató de un enlace de perfil discreto donde, sin embargo, Kate Middleton, princesa de Gales, se convirtió en la presencia que, sin opacar a la novia, acaparó todas miradas.

Boda real de Peter Phillips y Harriet Sperling (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

Así fue la boda de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, con su prometida Harriet Sperling

La ceremonia tuvo lugar en la histórica iglesia de All Saints, muy cerca de Gatcombe Park, la residencia campestre de la princesa Ana, mamá del novio.

El entorno rural, las calles llenas de curiosos y la llegada de los miembros de los Windsor dieron al evento un aire íntimo, aunque claramente real.

Boda real de Peter Phillips y Harriet Sperling (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

Kate Middleton acudió junto al príncipe William y se convirtió en uno de los personajes que más llamaron la atención. La futura reina consorte eligió un vestido en tono rosado de Roland Mouret y complementó el outfit con joyas que pertenecieron a la fallecida princesa Diana.

La lista de invitados reunió a buena parte de la Familia Real británica. Entre los asistentes figuraron el rey Carlos III y la reina Camila, la princesa Ana y su esposo, Sir Tim Laurence, además de Mark Phillips, padre del novio.

Boda real de Peter Phillips y Harriet Sperling (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

También acudieron Zara y Mike Tindall, las princesas Beatriz y Eugenia con sus respectivos esposos, así como Eduardo y Sofía, el duque y la duquesa de Edimburgo.

Las ausencias también generaron comentarios. El príncipe Harry y Meghan Markle no formaron parte de la celebración, mientras que el expríncipe Andrés permaneció fuera del evento, una situación ligada más que evidentemente a la delicada situación que atraviesa por sus vínculos con Jeffrey Epstein y la distancia que su hermano Carlos III ha impuesto entre el ex duque de York y la Corona.

Carlos III y Camila en la boda de su sobrino, Peter Phillips (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

Peter Phillips y Harriet Sperling, esposos de segundas nupcias

La novia, Harriet Sperling, enfermera pediátrica del sistema público de salud británico, llegó a la iglesia con un vestido diseñado por Emilia Wickstead, una de las creadoras favoritas de Kate Middleton.

Boda real de Peter Phillips y Harriet Sperling (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

El diseño combinó elementos clásicos y contemporáneos, con aplicaciones florales bordadas a mano y una larga cauda que dio un toque de dramatismo a la ceremonia.

El enlace marcó además un momento significativo dentro de la historia reciente de los Windsor. Tanto Peter Phillips como Harriet contrajeron matrimonio por segunda ocasión.

Las hijas de los novios acompañaron el cortejo nupcial (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

Las hijas del novio, Savannah e Isla Phillips, participaron en el cortejo nupcial junto con Georgina, hija de Harriet.

¿Quién es Peter Phillips?

Aunque es descendiente de la difunta reina Isabel II, Peter Phillips ocupa un lugar singular dentro de la Familia Real. Es el hijo mayor de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, y de Mark Phillips, campeón olímpico de equitación y primer esposo de la princesa real. Además, fue el primer nieto de la reina Isabel II.

Princesa Ana, mamá del novio (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

A diferencia de varios de sus primos, Peter nunca recibió un título nobiliario. La razón se remonta a una decisión de sus padres. Cuando nació en 1977, la reina Isabel II ofreció a la princesa Ana la posibilidad de que sus hijos contaran con títulos reales.

Ella rechazó la propuesta porque deseaba que Peter y su hermana Zara Phillips crecieran con una vida más cercana a la normalidad y con mayor libertad para desarrollar carreras profesionales fuera de la institución monárquica.

Mark Phillips, papá del novio y exesposo de la princesa Ana (David Hartley/Shutterstock/David Hartley/Shutterstock)

Esa decisión convirtió a Peter en un miembro de sangre de la Familia Real, pero sin tratamiento de príncipe ni obligaciones oficiales.