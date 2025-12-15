Karol G reúne a Lyn May y otras leyendas latinas en su nuevo especial audiovisual “La PremiEre”

Karol G generó emoción con el estreno de “La PremiEre”, el especial audiovisual de su álbum “Tropicoqueta”. Sin embargo, más allá de su propuesta visual y musical, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la participación de dos íconos del espectáculo latinoamericano: la vedette mexicana Lyn May y la cantante peruana La Tigresa del Oriente, cuya aparición ha desatado conversación en redes por su inesperada y vibrante presencia.

Karol G reúne a leyendas latinoamericanas como Lyn May en su especial audiovisual “La PremiEre”

Karol G volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “La PremiEre”, el especial audiovisual que acompaña su álbum “Tropicoqueta” y que ya se transmite en plataformas como YouTube y ViX. La producción ha llamado la atención no solo por su despliegue visual y narrativo, sino también por las figuras que reúne frente a la cámara.

El proyecto (presentado el 7 de diciembre) ofrece una experiencia inmersiva que integra videoclips, actuaciones en vivo, segmentos coreografiados y material detrás de cámaras grabado en ciudades como Ciudad de México, Medellín y Los Ángeles.

Sin embargo, uno de los elementos más comentados de “La PremiEre” es la participación de figuras icónicas del espectáculo latinoamericano de distintas generaciones, entre ellas Lyn May y La Tigresa del Oriente.

La presencia de ambas famosas en los visuales del especial ha generado una fuerte respuesta en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron esta nueva fusión que no se había visto anteriormente con una cantante de talla internacional.

Por otro lado, la producción, encabezada por Bichota Films y dirigida por un equipo multidisciplinario, también integra colaboraciones con músicos de renombre como Marco Antonio Solís, figuras como Don Francisco y el luchador Blue Demon Jr.

Lyn May expresa su admiración a Karol G

Tras darse a conocer el estreno de “La PremiEre”, el nuevo especial audiovisual de Karol G, Lyn May no tardó en expresar públicamente su entusiasmo y admiración por el trabajo de la artista colombiana.

La icónica vedette mexicana compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que reconoció el esfuerzo y la disciplina de la cantante colombiana en su evolución artística:

“Karol ha trabajado para convertirse en una profesional… toma clases de baile, tiene la mejor coreógrafa y se ve que hace mucho ejercicio. Su transformación física y artística es de aplaudirse ¡Sí es vedette!”, escribió Lyn.

Con información de Quién