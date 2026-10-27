Julio Salas advierte mayor exigencia para reducir homicidios en Chihuahua capital

El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, señaló que Chihuahua capital enfrenta el reto de mantener resultados favorables en materia de homicidios, luego de que durante octubre se contabilizaran 22 víctimas, con un comportamiento similar al registrado en el mismo periodo de 2025.

El funcionario explicó que el año pasado fue positivo en la reducción de este delito, por lo que superar los resultados anteriores requiere reforzar las estrategias operativas y preventivas. Indicó que, conforme mejoran los indicadores de seguridad, alcanzar nuevas disminuciones se vuelve más complicado, lo que obliga a mantener la exigencia dentro de la corporación.

Como parte de las acciones para contener la incidencia delictiva, destacó la coordinación con la Fiscalía General del Estado y el área de Vialidad, además del despliegue de células policiales adicionales en sectores del sur de la ciudad, entre ellos Zapata, Morelos y León.

Salas también resaltó el operativo Blindaje Capital, con el que se incrementa la presencia de agentes en diferentes puntos de Chihuahua. Añadió que el análisis histórico de víctimas de homicidio, con registros desde 2017, permite evaluar los avances y establecer objetivos para el cierre del año, con la intención de conservar la tendencia favorable y mejorar los resultados en seguridad.