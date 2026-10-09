JUCOPO cita a presidenta del IEE por propuesta para “imponer” candidaturas de género en 23 municipios

Este viernes, la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, atendió el llamado de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para explicar la propuesta de los consejeros de “imponer” candidaturas de género en 23 municipios.

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la JUCOPO, señaló que el llamado a la presidenta del IEE se debe a la preocupación por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos, debido a que los consejeros del órgano electoral pretenden exceder sus facultades.

Mientras que Yanko Durán agradeció la invitación, y afirmó que el ejercicio que hizo para llegar al ejercicio de dichos lineamientos, fue “un ejercicio responsable”, apegado a cuestiones legales y constitucionales.

Durán Prieto aclaró que se trata de “un proyecto”, y por ende fue sometido a consideración de las diversas políticas, con la intención de que fuera revisado y entonces debatirlo durante la sesión del Instituto.

Asimismo, la presidenta del IEE reiteró que se trata de un proyecto, y agradeció ser invitada para poder aclarar cualquier duda, ya que todavía ni siquiera ha sido votado y apenas va a ser analizado.

“Esta es una propuesta que se hace precisamente en la apertura que siempre hemos tenido como Instituto hacia los partidos y a las diferentes fuerzas políticas, es que se compartió con todos los partidos previo circularse para la sesión del sábado, con el objetivo de escuchar lo que ellos y ellas tenían que decirnos respecto a esto”, explicó Yanko Durán.