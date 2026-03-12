JuárezBus informa lineamientos para viajar con perro guía en sus unidades

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios de JuárezBus que las personas que requieran trasladarse con perro guía puedrán hacerlo dentro de las unidades y estaciones del sistema, con ciertos requisitos para garantizar la seguridad y el bienestar de todas y todos los pasajeros.

El objetivo es facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, promover un transporte público incluyente, accesible y respetuoso para toda la comunidad usuaria.

Para abordar las unidades y estaciones de JuárezBus con un perro guía, las y los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar identificación oficial vigente

Contar con la cartilla de vacunación actualizada del perro

Presentar el certificado de entrenamiento del perro guía

El animal deberá portar correa y arnés en todo momento, permaneciendo bajo control de su responsable.

Asimismo, JuárezBus exhorta a las y los pasajeros a respetar el trabajo de los perros guía, evitando distraerlos, tocarlos o alimentarlos. También se recomienda mantener una distancia prudente para no interferir con su función de asistencia.

Con estas acciones, JuárezBus reafirma su compromiso de brindar un servicio de transporte público más incluyente, seguro y accesible para todas las personas usuarias. Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención JuárezBus al (656) 852 7384.